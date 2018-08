Wild: ’Olympisch onderdeel en EK, dus dit goud telt’

„De rest is ook ontzettend goed”, verklaarde ze tegenover de NOS de door haarzelf gememoreerde twijfels. „Ik ben wel wereldkampioen, maar die andere meiden rijden zo ontzettend hard dat je nooit kunt denken dat het goed genoeg is. Je moet áltijd beter willen.”

Gelukkig heeft Wild een paar goede coaches die haar rustig houden. „Zij zeggen tegen mij dat het wel goed komt, dat we een mooi plan hebben. Maar een dag als dit is met alle onderdelen wel een hele lange. Echt rust heb je niet, echt eten doe je niet, dus ik ben écht heel blij met deze Europese titel. Het is een olympisch onderdeel en gewoon een EK. Dus ik vind hem zeker tellen.”