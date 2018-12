Talentboek - Bryan Zonderop: Nederlandse titel smaakt naar meer

’Wat zij kan, kan ik ook’, dacht 8-jarige Bryan Zonderop toen hij zijn zus Lasonya bezig zag op de taekwondomat. En dus meldde hij zich ook aan om de van origine Koreaanse zelfverdedigingssport te gaan beoefenen.

Tien jaar later is zijn zus gestopt en behoort Bryan tot de Nederlandse top in taekwondo. Een sport die zich niet afficheert als vechtsport, maar meer als een vorm van zelfverdediging. Zonderop: „En respect voor je tegenstander is belangrijk. Het gaat ook om zelfbeheersing en controle.”

Dat neemt niet weg dat winnen van je opponent voorop staat. Dat heeft de havo-scholier (5e klas) de afgelopen jaren gedaan. Hij is bij de junioren driemaal Nederlands kampioen geworden, stond bij de beste tien op de wereldranglijst en was de nummer vier van Europa. Begin dit jaar is hij senior geworden en won hij meteen een nationale titel in de klasse tot 87 kilo.

Taekwondo is sinds 2000 (Sydney) een olympische sport. Zonderop: „Ik denk een kans te maken om over twee jaar mee te doen aan de Zomerspelen in Tokio. Of vier jaar later, want ik ben pas achttien. Het lijkt me gaaf om daar achter de Nederlandse vlag het stadion binnen te lopen. Om me te kwalificeren moet ik de komende anderhalf jaar resultaten behalen op grote internationale toernooien.”

Het kost de Zuid-Hollander veel geld – minimaal 3.000 euro per jaar - om mee te doen aan die buitenlandse wedstrijden. „Ik moet de reis- en verblijfkosten zelf betalen. Best lastig. Om die reden hoop ik op steun van donateurs.”

