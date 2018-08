Van Wolfswinkel: ’Terugkeer naar Vitesse is prachtig’

,,Dat je dan precies tegen Vitesse mag aantreden voor de Europa League… Dat is héél leuk”, zegt publiekslieveling Ricky van Wolfswinkel, die nu bij FC Basel speelt. Ⓒ EPA

„Is het bij jullie ook nog zo warm? Bijna niet te doen, man, deze temperaturen. Het is 35 graden hier”, klinkt het aan de andere kant van de lijn. Ricky van Wolfswinkel (29) loopt door de snikhete straten van Basel, niet beseffend dat de gevoelstemperatuur 506 kilometer verderop nog een stuk hoger ligt. In Arnhem loopt de Van Wolfswinkel-koorts immers op sinds ze weten dat hij donderdag met FC Basel terugkeert in de Gelredome.