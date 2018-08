Sprinten Martina en Schippers opnieuw naar goud?

Dafne Schippers Ⓒ Hollandse Hoogte

„Hoe heter, hoe beter”, zegt Churandy Martina met een grote glimlach als hij wordt geconfronteerd met de aangekondigde tropische temperaturen in Berlijn. Dafne Schippers begeeft zich een dag voor de 100 meter finales vooral in de schaduw, letterlijk en figuurlijk. Beide Nederlanders verdedigen vandaag in de Duitse hoofdstad hun Europese titel van twee jaar geleden in Amsterdam.