Huntelaar: ’Blij met goede werk van Overmars’

„Dusan Tadic heeft ervaring, inzicht, scorend vermogen en kan beslissende passes geven”, zegt de spits, die vorige week in Graz twee keer trefzeker was. „Hij is een complete speler, een goeie voor ons. Net als Daley Blind. Ik ben blij dat Marc Overmars goed werk heeft geleverd, want we willen kampioen worden en de Champions League in.”

Topscorerslijst

Met zestien treffers staat Huntelaar inmiddels vierde op de all-time topscorerslijst van Ajax in Europa, achter Jari Litmanen (26), Johan Cruijff (23) en Sjaak Swart (18), maar vóór grote namen als Ruud Geels (15) en Piet Keizer (13).

„Dat is altijd leuk, maar ik ben er niet echt mee bezig”, zegt de spits die nog ongelooflijk veel plezier uitstraalt. „Er loopt ontzettend veel talent rond en het is super om daarmee samen te spelen.”

