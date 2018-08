Van der Poel op zoek naar uniek kwartet

Deze keer strijdt hij in Glasgow op de mountainbike voor de Europese titel. Op die discipline is hij al Nederlands kampioen. De 23-jarige Van der Poel staat om 14.30 uur aan de start op de olympische mountainbike-discipline Cross Country. Ook landgenoot Michiel van der Heijden komt in actie.

Eerder op de dag racen Anne Terpstra en Anne Tauber bij de vrouwen voor de Europese titel mountainbike.

Van der Poel werd dit jaar naast Nederlands kampioen mountainbike ook nationaal kampioen in het veldrijden en op de weg. Die Nederlandse trilogie kan ook nog een Europese trilogie worden. In het veldrijden werd Van der Poel dit jaar al Europees kampioen. Zondag staat het EK op de weg op het programma. Van der Poel is daar ook van de partij.

Maar eerst wacht het EK mountainbike voor de renner die maandag zijn contract bij de Belgische ploeg Corendon-Circus verlengde. Aan het eind van de dag weet hij of een Europese trilogie nog steeds in het verschiet ligt.