LIVE EXTRA - Ajax treft Standard in Luik

De 54-voudig international begon later aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Blind maakte als invaller zijn opwachting in de vorige Europese duels met Sturm Graz. Volgens trainer Erik ten Hag is hij nu klaar voor het grote werk.

Volg het duel tussen Standard Luik en Ajax van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.

Frenkie de Jong schuift een linie op en vormt het middenveld met Lasse Schöne en Hakim Ziyech. Carel Eiting is zijn basisplaats kwijt, ondanks twee goede optredens tegen Sturm Graz. Donny van de Beek is opnieuw het slachtoffer van de vele middenvelders in de selectie. De Amsterdammers hopen een eerste stapje zetten op weg naar de play-offs voor een plaats in de groepsfase van de Champions League.

Bij de bekerwinnaar van België hebben ze er de afgelopen dagen alles aan gedaan om Ajax als torenhoge favoriet voor de dubbele ontmoeting uit te roepen. Trainer Erik ten Hag van de club uit Amsterdam snapt dat niet helemaal en denkt dat zijn ploeg twee hele goede dagen moet hebben om Standard Luik uit te schakelen.

Ajax ontvangt Standard volgende week dinsdag in de Johan Cruijff ArenA. De winnaar van het tweeluik strijdt tegen Dinamo Kiev of Slavia Praag om een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League.

