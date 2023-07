Premium Het beste van De Telegraaf

Micky van de Ven beloond met akkoord bij Spurs: ’Rust is wapen dat nooit weigert’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Voor Micky van der Ven lonkt een droomtransfer naar de Premier League. Ⓒ PRO SHOTS

AMSTERDAM - Het bliksembezoek van Micky van de Ven (22), zijn vader Marcel en zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez aan Engeland was uiterst effectief. De verdediger van VfL Wolfsburg hield een uitstekend gevoel over aan het onderhoud met Tottenham Hotspur-trainer Ange Postecoglu en bereikte met de club uit Noord-Londen een akkoord over een contract tot de zomer van 2028. Als Tottenham Hotspur ook met VfL Wolfsburg overeenstemming bereikt over de transfersom van de Nederlander en die de medische keuring doorstaat, dan is voorzitter Daniël Levy de concurrenten Liverpool en Bayern München te snel af geweest.