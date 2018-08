Williams worstelt met moederschap op WTA-Tour

Ze voelt zich schuldig dat ze niet genoeg bij haar elf maanden oude dochter kan zijn. Dit is volgens de Amerikaanse de verklaring voor haar zeldzaam zware nederlaag tegen Johanna Konta in Stanford. Willliams pakte in die partij slechts één game en werd met 1-6 0-6 verslagen.

„Vorige week was niet makkelijk voor mij”, schrijft Williams op Instagram. „Ik had het lastig met een aantal persoonlijke dingen, maar ik voelde mij vooral geen goede moeder. Ik heb veel gesprekken gehad met mijn moeder, zussen en vrienden en ik weet nu dat deze gevoelens helemaal normaal zijn. Het is normaal dat ik het gevoel heb dat ik niet genoeg doe voor mijn kind.”

Williams, die zich terugtrok uit het toernooi in Montreal, probeert positief te blijven. „We hebben ons allemaal wel eens zo gevoeld. Maar ik werk en train hard en probeer de beste atleet te zijn die ik kan zijn. Dat betekent dat ik niet elke dag van haar leven bij mijn dochter zal zijn, maar dat geldt voor zoveel moeders.”