Martina: ’Hoe heter, hoe beter’

Martina verdedigt op de 100 meter zijn Europese titel. In de series liep hij met 10,24 al de snelste tijd. Al zegt dat niet zo heel veel, omdat de twaalf snelsten van dit jaar pas vandaag in de halve finales instromen.

Hij lacht breeduit wanneer hem wordt gevraagd of een titelverdediger extra druk op zijn of haar schouders voelt. Hij wijst op zijn borstnummer, waarop zijn naam op een gouden achtergrond is afgedrukt. „Dat is het enige wat bij ons anders is. Voor de rest moeten we gewoon zo hard mogelijk rennen, net als alle anderen.”

Lees de hele reportage met Churandy Martina en Dafne Schippers richting de finales van de sprintnummers bij de EK atletiek in Berlijn in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van dinsdag 7 augustus.