Rol Siem de Jong Europees uitgespeeld in Ajax-selectie

De middenvelder maakt geen deel uit van de selectie voor het treffen in de derde voorronde van de Champions League bij Standard Luik.

Erik ten Hag nam 22 spelers mee, waarvan er vanavond vier op de tribune plaats moeten nemen. Bij Europese wedstrijden mogen er maar 18 spelers op het wedstrijdformulier staan, nationaal 23. Vorige week in Graz onderging viervoudig kampioen De Jong de vernedering om Sturm Graz-Ajax tussen de pers te moeten bekijken.

Dit keer is besloten om hem thuis te laten. „Siem is nog niet wedstrijdfit en daarom hebben we ervoor gekozen hem een programma in Amsterdam te laten volgen. Hij heeft meer aan trainingen bij Jong Ajax dan hier relatief weinig te doen. Daar kan hij in teamverband gericht trainen en hopelijk snel weer fit raken.”

Maar zelfs dan is het (in de Europa League of Champions League) lastig zich weer terug te knokken in de 18-koppige selectie, omdat ook Kasper Dolberg en Daley Sinkgraven terugkeren. Als De Jong zijn knopen telt, stuurt hij wellicht aan op een (lucratieve) transfer.

Of Blind vanavond zijn debuut maakt in de Ajax-basis liet Ten Hag tijdens de persconferentie in de bloedhete perszaal in het midden, maar dat de basisplaats weer een stap dichterbij is, werd in Stadion Sclessin duidelijk. „We hebben een heel sterke kleedkamer met meer dan elf basisspelers”, zei de trainer. „Hoewel het resultaat bij Sturm Graz goed was, kunnen we het elftal op een of twee plaatsen wijzigen. We kijken naar de vorm van onszelf en waar we de tegenstander pijn kunnen doen.”

Of Blind een van die twee mogelijke wijzigingen kan zijn, antwoordede Ten Hag bevestigend. „Daley zat in Graz nog op de bank, maar is ook een duidelijke basisspeler. Het zou kunnen dat hij morgen gaat starten. Daar is hij klaar voor, maar dat was hij vorige week ook al”, werd er toch weer een rookgordijntjes opgeworpen. Bij een basisplaats van Blind schuift Frenkie de Jong door naar het middenveld en zou Carel Eiting wel eens het kind van de rekening kunnen worden.