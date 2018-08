’Courtois komt niet opdagen bij Chelsea’

’The Blues’ staan met de rug tegen de muur en weten waar ze aan toe zijn: Real biedt 40 miljoen euro en voor Courtois is in Londen blijven geen optie.

Op het trainingscomplex van Chelsea was volgens The Sun geen spoor van Courtois. De doelman moest er fysieke tests ondergaan, maar liet verstek gaan.

Beste optie

„Voor Thibaut is het duidelijk”, had zijn makelaar Christophe Henrotay eerder deze week al gezegd. „De beste optie is verhuizen naar Real, dicht bij zijn kinderen. Er ligt een bod op tafel.” Trainer Maurizio Sarri reageerde daar zondag nog op: „Ik wil niets weten van de spelersmakelaar. Ik wil met de speler zelf praten. Ik wil alleen spelers die op-en-top gemotiveerd zijn. ”

Sarri weet het ondertussen van Courtois zelf: die vertelde hem persoonlijk dat hij wil vertrekken. Dat gebeurde telefonisch en niet face to face. Door afwezig te blijven, zette de doelman zijn verzoek extra kracht bij.

Kat

The Blues zelf hebben weinig keuze. Courtois heeft maar één jaar contract meer en als ze hem straks niet gratis willen laten gaan, moeten ze nu het bod van Real aanvaarden. Jack Butland, de Engelse nummer twee op het WK en doelman van het gedegradeerde Stoke City, ligt in poleposition om de vacante positie op te vullen.

Veel Chelsea-fans sturen Courtois ondertussen verwijten omwille van zijn gedrag. En dat is niet voor het eerst. De Belgische sluitpost stuurde in 2011 ook al eens zijn kat naar de fandag van RC Genk en bijna op hetzelfde moment was zijn overgang naar Chelsea in kannen en kruiken.

De deal met Real zal snel afgerond worden, want donderdag sluit de transfermarkt in Engeland. De Koninklijke legt zo’n 40 miljoen op tafel en heeft al een persoonlijk akkoord met Courtois.