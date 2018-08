Sainsbury definitief naar PSV

De verdediger komt transfervrij over van de Chinese club Jiangsu Suning en tekent een contract voor drie jaar in Eindhoven.

Sainsbury is geen onbekende in Nederland, hij kwam tussen 2014 en 2016 uit voor PEC Zwolle en kwam daar tot 27 eredivisiewedstrijden. Hij verliet Zwolle om aan de slag te gaan bij het Chinese Jiangsu Suning, dat hem tweemaal verhuurde: aan Internazionale en Grasshoppers.

De Australiër komt al sinds de jeugd uit voor de nationale teams van zijn land. Met de Soccerroos was hij onder leiding van Bert van Marwijk en huidig PSV-trainer Mark van Bommel actief op het WK in Rusland. In totaal kwam hij tot 38 interlands en drie doelpunten.

„Trent is een verdediger die we al toen hij nog bij PEC Zwolle speelde interessant vonden. Het is inmiddels een speler met behoorlijk wat internationale ervaring. Onder andere op het WK heeft hij laten zien dat hij zich uitstekend heeft ontwikkeld. Dat we hem nu transfervrij kunnen halen zien we als een buitenkans. Er wachten ons mogelijk nog wat mutaties in de verdediging. Daar hebben we nu al op geanticipeerd”, aldus PSV.