Matej Mohoric bezorgt Bahrain-Victorious in helse rit derde zege in Tour de France

Het duurde lang alvorens de juiste vlucht wegreed, maar na vijftig minuten waren er negen man die een gat sloegen en niet de minsten: Tiesj Benoot, Matteo Trentin, Julian Alaphilippe, Jack Haig, Nils Politt, Mads Pedersen, Georg Zimmermann, Warren Barguil en Victor Campenaerts. De ploegen Uno-X, Israel Premier Tech en EF-Education hadden de slag gemist en besloten in de achtervolging te gaan. Doordat het verschil rond de minuut bleef schommelen zaten er geen volgwagens achter de kopgroep, dus toen Politt lek reed, kon de voormalig Duits kampioen het schudden en bleven er acht over.

Na de tussensprint reed er een grote groep weg uit het peloton door naar voren met daarbij drie Nederlanders Mathieu van der Poel, Dylan Groenewegen en Lars van den Berg. Ook groenetruidrager Jasper Philipsen, de winnaar van donderdagThomas Pidcock en Christophe Laporte zaten daarbij. Lang bleven de in totaal 36 niet samen. De onvermoeibare Campenaerts, die donderdag ook al met zijn energie had gesmeten in vlucht, kreeg Simon Clarke mee. Wederom waren het de mannen van Uno-X die het gat beperkt hielden. Clarke moest op een gegeven moment lossen, terwijl Asgreen, Matej Mohoric en Ben O’Connor zich naar voren werkten. Ze lieten Campenaerts al snel achter.

Daarachter onderstond er een groepje van acht met Van der Poel, Philipsen, Pedersen en Pidcock daarbij, maar ze kwamen niet dichter bij het koptrio. Dus kon Asgreen voor de tweede dag op rij met een klein groepje voor de zege sprinten. O’Connor ging als eerste aan, maar Asgreen achterhaalde hem, waarna Mohoric hem nog net voorbij ging. Het betekende de derde ritwinst voor Bahrain van deze Tour de France. De ploeg won al met Wout Poels en Pello Bilbao, die beiden hun winst opdroegen aan de onlangs overleden Gino Mäder.