Rentree schoonspringster Inge Jansen jaar na bevalling: ’Natuurlijk mis ik Dae elke dag’

Door Willem Held

Inge Jansen Ⓒ ANP/HH

KRAKAU - Ze is niet uniek in de wereld van de topsport, maar nog steeds een uitzondering. Schoonspringster Inge Jansen werd een jaar geleden moeder van dochter Dae June en moest lang herstellen van een zware bevalling. Inmiddels is het vizier gericht op de Olympische Spelen van 2024 en momenteel is ze in Polen voor deelname aan de Europese Spelen, haar eerste grote sportevenement als moeder.