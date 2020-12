Voetbalsters PSV uitgeschakeld in Champions League na verlies tegen FC Barcelona

Oranje-international Lieke Martens maakte twee doelpunten voor Barcelona. De overige treffers van de Spaanse club kwamen op naam van de Noorse Caroline Hansen. Joëlle Smits redde in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de eer voor PSV. De aanvalster had vorige week ook al gescoord.

Het was voor PSV het debuut in de Champions League. FC Barcelona was in 2019 nog finalist.

De voetbalsters van Ajax spelen woensdag tegen Bayern München. De Amsterdammers verloren de eerste wedstrijd met 3-1.

De groepsfase in de Women's Champions League was vanwege de coronacrisis geschrapt.