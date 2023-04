Premium Het beste van De Telegraaf

Britse hoogspanning rond kraker City-Arsenal: ’Ik vermoord mijn spelers bij het zien van angst’

Door Johan van der Zande Kopieer naar clipboard

Arteta of Guardiola, wie pakt de titel? Ⓒ ANP/HH

MANCHESTER - Manchester City kan deze woensdagavond om 21.00 uur in het eigen Etihad-stadion Arsenal een mokerslag toedienen richting de eindzege in de Premier League. In een rechstreeks duel gaan de nummers één en twee een zinderend gevecht aan, waar heel Engeland zich op verheugt. Tot een paar weken terug leek Arsenal keihard op weg naar de eerste landstitel sinds 2004, maar drie gelijke spelen op een rij heeft concurrrent Manchester City tot op vijf punten gebracht, en dat met twee wedstrijden minder gespeeld. Hoe kijken de Britse kranten tegen de Engelse kraker aan?