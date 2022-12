Feyenoord ook te sterk voor Franse tegenstander

Mohamed Taabouni maakte de enige goal van de wedstrijd. Ⓒ ANP/HH

Feyenoord heeft op het trainingskamp in Portugal een oefenwedstrijd tegen Strasbourg met 1-0 gewonnen. Mohamed Taabouni maakte na ruim een uur spelen uit een vrije trap het enige doelpunt in het lege Estádio Algarve in Almancil, het stadion dat werd gebruikt tijdens het EK 2004 in Portugal.