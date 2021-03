Fortuna Sittard legt Sjors Ultee langer vast

Premium Voetbal

Patstelling dreigt rond PSV-target Joël Drommel

FC Twente zit hoog in de boom voor Joël Drommel. De club uit Enschede vraagt 6,5 miljoen euro plus een doorverkooppercentage voor de doelman, die door het lichten van een optie na dit seizoen nog één jaar vastligt. Drommel is zelf al akkoord met PSV over een contract voor vijf jaar en heeft zijn zin...