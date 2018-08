Van Gerwen: ’Iedereen weet hoe goed ik ben’

„Ik hoef niets te bewijzen, iedereen weet hoe goed ik ben”, zegt hij op de site van de PDC. Van Gerwen barst van het zelfvertrouwen. „90 of 95 procent van mijn wedstrijden win ik sowieso”, aldus de Nederlandse darter.

Dat hij in Auckland won, was voor hem wel even lekker, ondanks zijn naar eigen zeggen ’mindere spel’. „Afgelopen weekend heb ik niet slecht gespeeld, maar het kan zeker beter. Ik heb niet alles laten zien en daar ben ik een beetje teleurgesteld over, maar uiteindelijk telt alleen de overwinning. Ik had dit toernooi nog nooit gewonnen, dus ik ben trots dat ik een nieuwe beker in mijn handen mag houden.”

Van Gerwen vervolgt: „Als ik mij focus op mijn eigen wedstrijd, dan kan ik fenomenale dingen laten zien. Het is moeilijk om zoiets constant te laten zien, dus ik moet mijn hoofd erbij houden.”