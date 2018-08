’Kromo’ laat 100 vrij lopen wegens gebrek aan vorm

Wouda nam daarmee zijn tobbende vedette publiekelijk in bescherming en voorkwam een mogelijk demasqué op haar favoriete afstand. Woensdag is de finale van het meest prestigieuze zwemnummer, het onderdeel waarop ze in 2016 tijdens de EK in Londen het zilver voor zich opeiste. Op de 50 vlinder greep ze vorig jaar, tijdens de WK in Boedapest, het zilver.

Bekijk ook: Kromowidjojo trekt zich terug voor 100 meter vrij

Al sinds de 4 x 100 vrij, op de openingsdag van het toernooi, zijn er gerede twijfels over de vorm van ’Kromo’. De drievoudig olympisch kampioene is 27 jaar en zou daarmee in de bloei van haar leven moeten zijn. Hoe anders blijkt in Schotland echter de praktijk.

Twijfels

Ze gaf zichzelf donderdag op de openingsdag zelfs openlijk de schuld van het missen van het goud, dat naar eigen zeggen door haar matige optreden naar Frankrijk ging. „Drie vrouwen zwommen vandaag prima, eentje niet. Dat we hier slechts zilver halen, is mijn schuld”, zo klonk het nadat ze als slotzwemster een magere splittijd van 53,22 had laten klokken.

Het verdere verloop van het toernooi toonde weinig beterschap. In de finale van de 50 vrij tikte ze als derde aan in 24,11, ruimschoots achter de Zweedse Sarah Sjöström (23,74) en de Deense olympisch kampioene Pernille Blume (23,75). Maandag, tijdens de eindstrijd op de 4 x 100 wissel gemengd, bleef ze steken op 52,98.

Speculeren

Van het hijsen van de witte vlag wenste Wouda evenwel niet te spreken. Evenmin wilde hij toegeven dat hij zijn pupil wilde beschermen tegen mogelijk zelfs het missen van de finale van de 100 vrij.

„Het is een kwestie van je kansen afwegen. We stonden voor een lastige keuze”, zei hij. „Met toppers als Sarah Sjöström, Pernille Blume en Charlotte Bonnet is het veld is de 100 vrij best sterk bezet. Dan ga je een berekening maken en kijken waar je kansen liggen. Het is een optelsom. In de vorm waarin Ranomi momenteel verkeert, moet je er rekening mee houden dat ze buiten de top-3 zou zijn geëindigd. Op de 50 vlinder is ze wel kansrijk, daarom laten we haar favoriete nummer schieten. Het maximaliseren van kansen rechtvaardigt voor mij deze legitieme keuze.”

Over de oorzaak van Kromowidjojo’s matige vorm wilde Woude niet speculeren. Hij zei zich daar pas na het toernooi over te willen buigen. Als een complete verrassing komt het de oefenmeester evenwel niet. „De opbouw naar deze EK is anders geweest. Ook tijdens onze laatste wedstrijd voor dit toernooi, de Sette Colli in Rome, zwom ze langzamer dan een jaar eerder. Ik heb nooit getwijfeld aan haar deelname op deze EK. De ene keer lukt het om te pieken, de andere keer gaat dat iets minder. Dat neemt niet weg dat ik nog altijd het volste vertrouwen in haar heb. Met haar staat van dienst blijft ze gewoon een wereldtopper. Ik maak me dan ook geen enkele zorgen voor de WK van volgend jaar in Gwangju en de Olympische Spelen van Tokio.”