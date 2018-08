Todt: ’Laat Schumacher met rust’

Sinds zijn ski-ongeval in 2013 is de gezondheidstoestand van Michael Schumacher een goed bewaard geheim. Eerst waren er geruchten dat het beter met hem ging en later werd gefluisterd dat het juist weer minder zou gaan.

De zevenvoudige wereldkampioen wordt verzorgd in zijn huis in Zwitserland en slechts een handvol mensen kennen de details van de toestand van Schumacher.

Nauw bevriend

Een van hen is FIA-president Jean Todt, een van de beste vrienden Schumacher. Er gaat naar eigen zeggen ook geen dag voorbij dat er niemand bij hem informeert naar hoe het met de Duitser gesteld is. Todt bezoekt zijn vriend een paar keer per jaar en hij blijft nauw bevriend met de familie.

Op een lezing die Todt gaf in zijn hoedanigheid als FIA-voorzitter vertelde hij tegen ’La Nacion’ dat „Schumacher omringd wordt door zijn familie.”

Privé

„Ik voel me vereerd dat ik hem geregeld een bezoek mag brengen”, aldus Todt. „Maar zijn gezondheidstoestand is een privé aangelegenheid. Ik denk dat het best is dat we Michael zijn leven in rust laten verder leiden.”