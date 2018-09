Vitesse-spits Zhang via WBA naar Bremen

De club uit de Premier League heeft de aanvaller echter meteen aan een andere club verhuurd. Hij moet zich verder ontwikkelen in de Bundesliga bij Werder Bremen.

De twintigjarige Zhang liep enkele keren stage bij Vitesse voordat hij medio 2015 definitief de overstap maakte van Hangzhou Greentown naar Arnhem.

Zhang had in Arnhem nog een contract tot medio 2018. Hij kwam tot drie competitietreffers en scoorde afgelopen seizoen één keer in de beker.