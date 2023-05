Eredivisieclubs verwerpen ESPN/Disney-televisiedeal

De mediacommissie van de Eredivisieclubs en Eredivisie CV directeur Jan de Jong hebben van de verzamelde clubs huiswerk meegekregen om verder te onderhandelen met gegadigden en er een verbeterd voorstel uit te slepen.

Er ligt een bod van ESPN/Disney, de huidige rechtenhouder, voor de periode 2025-2035. Het zou een bedrag zijn van jaarlijks rond de 170 miljoen euro. Naast de lengte van het contract vonden de clubs dat de Amerikaanse partij te weinig bood.

Hogere prijs

In de markt ging al een hogere prijs rond voor de Eredivisie-rechten, wat inmiddels met een bod ook gestand is gedaan door een consortium van kabelmaatschappijen. Vorige week legden KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile en DELTA gezamenlijk een bod neer waarbij de Eredivisie gegarandeerd jaarlijks 180 miljoen euro zou ontvangen voor de live-televisierechten van de Eredivisie.

Vooral de topclubs waren ontevreden over het onderhandelingsresultaat hoewel ECV-directeur De Jong alles in het werk heeft gesteld afgelopen weken om de ESPN/Disney-deal erdoorheen te drukken. Alleen tijdens de vergadering van vennoten – op de KNVB-campus in Zeist – bleek er geen vereiste vijfzesde meerderheid haalbaar.

Op 5 juni komen de clubs wederom bij elkaar en dit biedt alle geïnteresseerde partijen de kans om een beter bod neer te leggen en de clubs daarmee te overtuigen. Tijdens die vergadering willen de clubs ook een besluit nemen over de invoering van een NL League – een belangenorganisatie van Eredivisieclubs, Eerste Divisieclubs, Eredivisie Vrouwen en E-Divisie – en de afdracht van Europese gelden.

Europese inkomsten

Nu bedraagt dit 5% van de Europese inkomsten door de clubs die Europees voetbal spelen. Aangezien de bedragen door de UEFA vanaf 2025 flink worden opgeschroefd, ligt er nu een voorstel om de afdracht te verminderen tot 2,5%, waardoor per saldo het te betalen bedrag door de Nederlandse deelnemers aan de Europese bekertoernooien nagenoeg gelijk blijven. Dit financiële afdrachtsysteem is uniek in Europa. Nergens anders delen de clubs hun Europese inkomsten met andere clubs uit hun nationale competitie.

Op de vergadering van vennoten werd wel unaniem het besluit genomen dat directeur De Jong langer verbonden blijft aan de Eredivisie CV.