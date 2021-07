Oranje-mannen voorkomen blamage tegen ’hockeydwerg’ Zuid-Afrika

De hockeymannen moesten zich revancheren na de 3-1 nederlaag tegen wereldkampioen België. Maar de mannen van Max Caldas begonnen werkelijk dramatisch aan de wedstrijd tegen ’hockeydwerg’ Zuid-Afrika.

Na iets meer dan een minuut spelen werd er dramatisch verdedigd en maakte Zuid-Afrika zomaar 1-0. Mustaphaa Cassiem draaide makkelijk weg bij Joep de Mol en passeerde doelman Pirmin Blaak. In de 9e minuut keek Oranje zelfs al tegen ene 2-0 achterstand aan. De ervaren Mink van der Weerden tast compleet mis, waaruit Abdud Cassiem kon scoren: 2-0.

En na 18 minuten spelen werd het nóg erger voor het dolende hockeyteam van Nederland. Na geklungel in de defensie mocht Tevin Kok de 3-0 aantekenen. De aansluitingstreffer kwam wel, via Mirco Pruyser met ene harde backhand. Vlak hiervoor had Zuid-Afrika eigenlijk 4-0 moeten maken. Na de 3-1 werd het in de 29e minuut ook 3-2, nadat Thijs van Dam profiteerde van een man-meer-situatie.

Na rust kreeg Nederland een strafbal en leek het tij compleet gekeerd te worden. Maar Jeroen Hertzberger pushte hopeloos naast. Toch werd het niet veel later 3-3 via Thierry Brinkman.

In het vierde en laatste kwart kreeg Zuid-Afrika een levensgrote kans op 4-3, maar alleen op doelman Blaak schoot Cassiem op de paal. Oranje was - ondanks het slechte spel- wel de betere ploeg en dat liet zich zien in de score. Een strafbal weer en deze keer ging Van der Weerden achter de bal staan: 4-3.

In de slotfase maakte Pruyser na een goede aanval aan de twijfels een einde: 5-3. Dat werd ook de einduitslag.