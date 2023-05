Ganna uit Giro na positieve coronatest, Dekker en Van den Berg geven op

„Filippo zal nu rust nemen en volledig herstellen voordat hij zijn wedstrijdprogramma voor 2023 hervat”, aldus de Britse wielerploeg op de dag van de achtste etappe.

De 26-jarige Ganna behoorde tot de favorieten voor de winst van de tijdrit op zondag. Hij werd in 2020 en 2021 wereldkampioen tijdrijden. Tijdens de eerste tijdrit van deze Ronde van Italië werd Ganna tweede, achter de Belg Remco Evenepoel.

Dekker en Van den Berg

David Dekker heeft eveneens de Giro d'Italia verlaten. De zoon van oud-renner Erik Dekker stapte in de achtste etappe af. De 25-jarige renner van Arkéa-Samsic werd vorig weekend nog tweede in de tweede rit, maar viel hard in de massasprint van de vijfde etappe gewonnen de Kaden Groves.

Ook de Nederlander Lars van den Berg van Groupama-FDJ heeft de Giro moeten verlaten. Hij is ziek.

De Ronde van Italië duurt nog ruim twee weken. De afgelopen dagen haakten bij andere ploegen ook renners af wegens een positieve coronatest.