Ten Hag: ’We kunnen een storm verwachten’

„We kunnen een storm verwachten in het begin”, zei de Ajax-coach tegenover Ziggo Sport. „En daarin moeten wij het hoofd koel zien te houden. We willen hier sowieso een goal maken”, aldus de trainer.

Ten Hag kiest in België voor Daley Blind centraal achterin in de basis, wat ten koste gaat van Carel Eiting. Frenkie de Jong schuift door naar het middenveld. „De ervaring en routine van Blind moet ons gaan helpen”, zei de coach. „Met het aantrekken van Blind en Dusan Tadic hebben we bewust gekozen voor ervaring, want we hadden wel een hele jonge ploeg. Blind, Tadic, maar ook Klaas-Jan Huntelaar, Hakim Ziyech en Lasse Schöne moeten de jongere jongens bij de hand nemen.”

Het uitduel van Ajax bij Standard Luik is om 20.00 uur begonnen.