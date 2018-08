Stroll & co redden Force India

Het consortium investeerders wordt zoals verwacht geleid door de puissant rijke Lawrence Stroll, de vader van de huidige Williams-coureur Lance. Het lijkt dus aannemelijk dat de 19-jarige Canadees volgend jaar voor Force India gaat rijden.

Door de geplande overname kan Force India blijven bestaan en zijn de 405 werknemers zeker van hun baan. De vorige eigenaar, Vijay Mallya, wordt in India gezocht voor fraude. Het team was niet meer in staat om de schulden te betalen.