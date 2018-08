Feyenoord met Vente in de spits tegen Trencin

De jonge aanvaller, die tegen PSV voortreffelijk inviel en binnen één minuut al een assist gaf op Tonny Vilhena waarmee de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal beslist had kunnen worden, is meer geschikt om op het bloedhete kunstgras in Slowakije te spelen dan Robin van Persie.

Spierblessure

Van Persie bewaart slechte herinneringen aan stroef kunstgras bij warm weer. Afgelopen seizoen liep hij zijn vervelendste spierblessure op bij PEC Zwolle uit op kunstgras. Daarnaast ontwikkelt Vente zich prima en heeft hij eerder bewezen Nicolai Jørgensen én Robin van Persie te kunnen vervangen in de punt van de aanval.

De Deense spits is nog niet fit en zou nog wel eens een paar weken nodig kunnen hebben voordat hij zijn rentree maakt in de hoofdmacht van Feyenoord. Ook de gekwetsten Yassin Ayoub, Jeremiah St. Juste, Renato Tapia, Ridgeciano Haps en Vilhena, die nog een schorsing heeft staan, reizen niet af naar Slowakije. Verder staat achter de naam van Jens Toornstra, die een flinke elleboogblessure opliep, een groot vraagteken.