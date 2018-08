Brons voor Schippers op 100 meter

De Utrechtse atlete finishte in het Olympisch Stadion in Berlijn als derde in 10,99. Het goud ging in 10,85 naar de Britse Dina Asher-Smith, de Duitse Gina Lückenkemper eindigde net voor Schippers als tweede: 10,98

Favoriete

Schippers, tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter (2014 en 2016), werd vooraf al niet tot torenhoge favoriete voor het goud bestempeld. Asher-Smith was dit seizoen beduidend sneller. Zij liep 10,92, terwijl Schippers het hield op 11,01.

Jamile Samuel, die zich ook voor de finale had geplaatst, eindigde als 5e.