Ajax geeft winst in blessuretijd weg

„We kunnen een storm verwachten in het begin”, zei Ajax-coach Erik ten Hag voorafgaand aan het duel. „En daarin moeten wij het hoofd koel zien te houden. We willen hier sowieso een goal maken”, aldus de trainer, die Daley Blind in België een basisplaats had gegeven. Omdat Frenkie de Jong door schoof naar het middenveld, ging de entree van Blind ten koste van Carel Eiting.

Carcela gevaarlijk

De verwachtingen van de trainer kwamen in de openingsfase enigzins uit, want de thuisclub was in de eerste tien minuten twee keer dicht bij een treffer. Twee keer was Mehdi Carcela met een schot van een meter of 20 gevaarlijk, maar beide keren zag doelman André Onana de bal niet ver langs de voor hem goede kant van de paal zeilen. De eerste kans voor Ajax was voor Klaas-Jan Huntelaar, die een voorzet van Dusan Tadic met zijn hoofd niet genoeg kracht mee kon geven.

Een prachtige actie van diezelfde Tadic leverde Ajax na een kleine twintig minuten de openingstreffer op. De deze zomer aangetrokken Serviër legde aan de rechterkant de bal niet voor zijn linkerbeen, maar ging via een prachtige schaar buitenom en legde de bal panklaar op het hoofd van Huntelaar die (net als in de achtste finale van het WK 2014) doelman Guillermo Ochoa kansloos liet.

Tadic scoort

Standard kreeg na de Amsterdamse openingstreffer wat kleine mogelijkheden via opnieuw Carcela en Orlando Sa, maar het was Ajax dat na ruim een half uur opnieuw scoorde. Hakim Ziyech bezorgde de bal met een lange trap bij David Neres, die de bal klaar legde voor Tadic. Met een venijnig schot in de lange hoek zorgde de Serviër ervoor dat Ochoa voor de tweede keer de bal uit het net moest halen. Kort daarvoor had ook Huntelaar al een grote kans op 0-2, maar de spits kon een breedtebal van Tadic net niet tot doelpunt promoveren.

Dusan Tadic (rechts) viert zijn doelpunt voor Ajax in Luik. Ⓒ Hollandse Hoogte

Lasse Schöne was met een vrije trap op slag van rust zelfs dicht bij de 0-3. De Deen vuurde recht voor het doel rechtdoor richting Ochoa, die om onverklaarbare redenen richting de hoek liep en geluk had dat de bal via de lat in de tribune verdween. Paul José Mpoku kreeg namens de thuisclub in de slotseconde nog een kopkans op de 1-2, maar zijn inzet kon Onana uiteindelijk niet verontrusten.

Vroegtijdig beslissen

In de eerste tien minuten na rust had Ajax verder kunnen uitlopen, maar verzuimde de ploeg van Ten Hag het tweeluik al in een vroegtijdig stadium te beslissen. Huntelaar schoot uit de draai met links te slap in, en Ziyech kon een fraaie steekpass van Tadic niet afronden. Met zijn rechterbeen schoot de Marokkaan wild voorlangs.

De thuisploeg besefte dat ze in leven werd gehouden door het kansen missende Ajax, en ging weer geloven in een wederopstanding. En dat geloof resulteerde halverwege de tweede helft in de aansluitingstreffer van Carcela. De Marokkaan kapte Tadic uit, liep de Serviër vervolgens nog eens voorbij en klopte Onana vervolgens met een knap schot in de lange hoek. Invaller Renaud Emond leek vervolgens direct de 2-2 binnen te koppen, maar tot opluchting van alles en iedereen bij Ajax belandde de bal via de paal in de handen van Onana.

Huntelaar gaat voor eigen succes

Tien minuten voor tijd kwam Ajax opnieuw goed weg, toen Razvan Marin vanaf de rand van het strafschopgebied vrij aan kon leggen, maar met links rakelings voorlangs schoot. Kort daarop kreeg Huntelaar een enorme mogelijkheid op de derde Amsterdamse treffer, maar de spits schoot (mooi gelanceerd door Tadic) op de benen van Ochoa. Huntelaar had de bal ook nog voor kunnen leggen op de ingevallen Zakaria Labyad, maar ging voor eigen succes.

En dat kwam Ajax duur te staan. Een overtreding van Noussair Mazraoui diep in blessuretijd leverde Standard Luik een strafschop op, die door Emond feilloos werd ingeschoten.