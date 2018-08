Ten Hag baalt: ’Dit is doodzonde’

„Dit is natuurlijk doodzonde”, zei de coach tegenover Ziggo Sport. „Na de 0-2 werden we wat slordiger. We kregen via Hakim Ziyech een grote kans op 0-3, maar die maken we niet. Dan weet je dat zij gaan komen en dan moet je balbezit houden. Als je de bal in de ploeg weet te houden, kun je dan makkelijker door hun verdediging heen spelen.”

Defensie goed

De coach baalde van de tegengoals. „Want het was niet dat we heel veel kansen weggaven. De defensie stond goed, we worden gepasseerd uit een afstandsschot en een strafschop. Met name in de eerste helft hebben we goede dingen laten zien.”

Ten Hag ziet de return in Amsterdam volgende week dan ook met vertrouwen tegemoet. „Dan zijn we weer een week verder en hebben we meer kracht. Ik denk dat dat in deze fase ook zeker een rol speelt. Standard is al drie competitieduels onderweg, terwijl Daley Blind voor het eerst in de basis staat en Frenkie de Jong voor het eerst op het middenveld staat. Dat het in de slotfase minder wordt, heeft daar zeker mee te maken.”