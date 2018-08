Martina: ’Ik had last, maar kom altijd terug’

De titelverdediger speelde een bijrol in de finale van de 100 meter; hij eindigde als zesde in 10,16 seconden. „Maar ik was niet 100 procent fit. Ik had weer last van mijn achillespees en had geen vloeiende start. Toch loop ik mijn beste tijd van het seizoen”, zei Martina.

Kortom, hij was best tevreden. „Ik denk altijd positief en kom altijd terug. Die andere jongens waren wel fit en liepen het hele seizoen al harder. Ik heb mijn best gedaan en woensdag ga ik ook weer mijn best doen in de halve finales van de 200 meter. Ik hoop dat ik de blessure goed kan laten behandelen.”

In de finale ontbrak de Fransman Jimmy Vicaut, die in de halve finales 9,97 liep, maar geblesseerd raakte. „Jammer dat hij er niet bij was, want ik loop graag tegen alle sterke jongens.”

