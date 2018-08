Cocu beleeft valse start met Fenerbahçe

De Turkse club boog in Lissabon voor Benfica in het eerste duel in de derde voorronde van de Champions League. De Argentijnse aanvaller Franco Cervi maakte twintig minuten voor tijd het enige doelpunt in Estadio da Luz: 1-0.

Versterkingen

Cocu heeft na vijf succesvolle jaren als hoofdtrainer bij PSV gekozen voor een avontuur bij Fenerbahçe. De nummer 2 van Turkije wil dolgraag weer eens meedoen aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Cocu wacht nog op versterkingen bij de club uit Istanbul. Zijn nieuwe ploeg staat volgende week dinsdag tijdens de return voor eigen publiek voor de opdracht om de opgelopen achterstand weg te werken.