Ronald Koeman wordt maandag gepresenteerd als bondscoach

De bijeenkomst, in het trainingscentrum van de KNVB Campus in Zeist, wordt vanaf 13.00 uur ook live gestreamd via het YouTubekanaal van OnsOranje. Behalve Koeman zijn ook diens assistenten Erwin Koeman, Sipke Hulshoff en Patrick Lodewijks aanwezig.

Koeman haalde met Oranje in 2019 de finale van de Nations League en plaatste zich voor het EK 2020 dat vanwege corona een jaar werd uitgesteld. In augustus 2020 nam hij ontslag om trainer te worden van FC Barcelona. Daar volgde veertien maanden later ontslag, waarna Koeman al in het voorjaar van 2022 werd benaderd door de KNVB om Van Gaal na het WK in Qatar op te volgen. Hij tekende een contract tot en met het WK van 2026.