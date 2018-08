Deur dicht voor Roma: ’Neres is niet te koop’

Na Justin Kluivert wil Monchi ook David Neres (21) naar Rome halen. Hij meldde zich officieel in Amsterdam, zou een bedrag van veertig miljoen euro over hebben voor de kleine dribbelaar, maar kreeg te horen dat die niet te koop is. Er is AS Roma veel aan gelegen om Neres snel binnen te halen, omdat de Italiaanse transfermarkt nog maar ruim een week open is en de technisch directeur naast Malcom greep.

De 21-jarige Braziliaan van Girondins de Bordeaux was rond met de Romeinen en ook de clubs waren eruit, maar Malcom koos op het laatste moment voor FC Barcelona. Nu worden de pijlen op Neres gericht. Vooralsnog tevergeefs. „We willen deze selectie bij elkaar houden”, zei Overmars tijdens het trainingskamp in Engeland. Alleen voor Hakim Ziyech staat de deur nog op een kier.