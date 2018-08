Jordi Cruijff: ’Fantastisch contract in China’

Cruijff: „Ik heb voor vier maanden een fantastisch contract gekregen. Als we ons handhaven dan gaan we nog een jaar door. De club heeft er werkelijk alles aan gedaan om me binnen te halen. Ik mag zelfs mijn eigen staf van vijf man meenemen.”

Granada

De komst van Cruijff is te danken aan clubeigenaar Jiang Lizhang, die ook de Spaanse club Granada bezit. Naast Chongqing en Granada is de 37-jarige zakenman ook voor 60% eigenaar van het Italiaanse Parma en heeft hij een aandeel van 5% in de Amerikaanse profbasketbalclub Minnesota Timberwolves.

Lizhang kwam enkele maanden geleden nog in het nieuws met het afketsen van de transfer van Andres Iniesta van Barcelona naar Chongqing Dangdai Lifan FC. Terwijl de deal zo goed als rond leek, koos de Spaanse sterspeler op het laatste moment alsnog voor het Japanse Vissel Kobe.

Meteen leveren

Cruijff: „Omdat het zo snel is gegaan heb ik geen kans gehad om de stad en de club te verkennen voordat ik tekende. Maar dat doet er niet toe. Mijn opdracht is om meteen te leveren, omdat er geen tijd meer te verliezen is.”

In 2009 werd Chongqing nog door Arie Haan getraind, die één seizoen actief was in de 8 miljoen inwoners tellende provinciestad die op circa 1500 kilometer van Shanghai ligt. Cruijff trainde het afgelopen seizoen de Israëlische club Maccabi Tel Aviv, waar hij eerder vijf jaar technisch directeur was.