Sport Kort: Chicago Bulls beleven beste seizoenstart in 25 jaar

Chicago Bulls beleven beste seizoenstart in 25 jaar

07.45 uur: De basketballers van Chicago Bulls hebben hun vierde overwinning op rij geboekt in de NBA. De Bulls versloegen Toronto Raptors in Canada met 111-108 en behielden zo hun ongeslagen status in dit seizoen. Chicago Bulls beleeft de beste seizoenstart sinds 1996-1997, toen de ploeg onder aanvoering van Michael Jordan de NBA-titel prolongeerde.

DeMar DeRozan, oud-speler van de Raptors die in 2019 met de Canadese ploeg kampioen van de NBA werd, maakte de meeste punten voor de Bulls (26). „Deze start is geweldig, maar we moeten door. Er komen nog heel veel wedstrijden aan”, zei DeRozan. „We kopen hier niets voor.”

De huidige kampioen Milwaukee Bucks is ook goed aan het seizoen begonnen. De Bucks boekten tegen Indiana Pacers hun derde zege: 119-109. Giannis Antetokounmpo gooide 30 punten bij elkaar. De Bucks verloren sinds de start van het seizoen alleen van Miami Heat (95-137).

Jayson Tatum leidde Boston Celtics met 41 punten naar een overwinning op Charlotte Hornets: 140-129. De 23-jarige Amerikaan maakte onder meer zes driepunters en hij benutte al zijn vrije worpen.

Berrettini naar ATP Finals in Turijn

07.43 uur: De Italiaanse tennisser Matteo Berrettini heeft zich geplaatst voor de ATP Finals van volgende maand in Turijn. De 25-jarige Berrettini doet voor de tweede keer mee aan het eindejaarstoernooi voor de acht beste tennissers van het seizoen. Bij zijn debuut in 2019 bleef de Italiaan steken in de groepsfase.

Berrettini kreeg na zijn overwinning op de Australiër Alexei Popyrin in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Wenen te horen dat hij nu zeker is van deelname aan de ATP Finals. „Het hing al in de lucht, maar ik ben zo blij dat ik mag meedoen. Het is in Italië, ik kan niet wachten om daar te spelen”, zei de nummer 7 van de wereld, die dit seizoen de toernooien van Belgrado en Queen’s in Londen won.

Berrettini is na Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev en Andrej Roeblev de zesde tennisser die zich heeft geplaatst voor de ATP Finals (14-21 november). Casper Ruud, Hubert Hurkacz, Jannik Sinner en Cameron Norrie strijden om de resterende twee startbewijzen.