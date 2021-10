Sport Kort: FC Twente mist Vlap en Sadilek in bekerduel

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

FC Twente mist Vlap en Sadilek in bekerduel

17:31 uur FC Twente speelt woensdag in de nationale beker tegen OSS '20 zonder Michel Vlap en Michal Sadilek. Beiden hebben het afgelopen weekeinde in het verloren duel met NEC een lichte blessure opgelopen. "Anders hadden ze zeker gespeeld", zei trainer Ron Jans in aanloop naar de wedstrijd in Oss tegen de amateurs.

Ook routinier Wout Brama is er nog niet bij. Hij is al enige tijd geblesseerd. Volgens Jans is FC Twente nog niet bezig met de ontmoeting met PSV van aanstaande zaterdag. "Dat speelt nog niet", aldus Jans. "Een aantal spelers in de selectie, en ikzelf als trainer, weten wat het is om de beker te winnen. Ook bij FC Twente weten ze hoe dat voelt. Het is heerlijk om ver te komen."

OSS '20 is de nummer 2 van de derde divisie (zondag).

Korfballers declasseren ook Portugal op EK

16:56 uur De Nederlandse korfballers hebben op het EK in België ook hun tweede wedstrijd met ruime cijfers gewonnen. Portugal werd in Antwerpen met 31-6 gedeclasseerd. Jelmer Jonker was met vijf punten de topschutter aan de kant van Nederland, dat Portugal pas bij een 9-0-voorsprong tot scoren zag komen.

Oranje neemt het woensdag in de laatste poulewedstrijd op tegen Hongarije. Met twee overwinningen is Nederland al zeker van een plek in de halve finales.

Titelhouder Nederland startte het toernooi maandag met een 29-9-zege op Engeland. Concurrent België, groepshoofd in de andere poule, begon de jacht op de Europese titel met een 23-5-zege op Tsjechië.

Het EK duurt tot en met zaterdag.

Paris Saint-Germain een maand zonder Verratti

15:42 uur Paris Saint-Germain kan een maand niet beschikken over middenvelder Marco Verratti. De 28-jarige Italiaan heeft aan de laatste wedstrijd van PSG een heupblessure overgehouden.

Verratti werd afgelopen weekend in de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille (0-0) na de eerste helft gewisseld. Hij werd toen vervangen door Idrissa Gana Gueye.

PSG speelt vrijdag tegen Lille en wacht volgende week in de Champions League de uitwedstrijd tegen RB Leipzig. 24 november is Manchester City, afgelopen seizoen finalist, de tegenstander in de Champions League.

Kylian Mbappé is ziek en binnen 48 uur wordt er meer duidelijkheid verwacht. PSG meldt verder dat de revalidatie van zowel Sergio Ramos als Leandro Paredes goed verloopt.

US Open-kampioene Raducanu vraagt na doorbraak om geduld

12.20 uur: De Britse tennisster Emma Raducanu vraagt om geduld na haar spectaculaire doorbraak op de WTA Tour. De 18-jarige Britse won vorige maand als qualifier de US Open en staat sindsdien in het middelpunt van de aandacht. „Maar iedereen moet nu een beetje geduld hebben en me de tijd geven”, zegt Raducanu, die deze week meedoet aan het Transylvania Open in Roemenië.

De tiener kwam eerder deze maand in Indian Wells voor het eerst sinds haar opzienbarende zegereeks in New York weer in actie. Raducanu, die op de wereldranglijst omhoog is geschoten naar de 23e plek, verloor in Californië echter direct van Aliaksandra Sasnovitsj uit Belarus.

„Er is de afgelopen tijd zoveel op me afgekomen, alles gaat zo snel. Ik leer hier veel van. Ik ga mijn manier van tennissen vinden, ik moet alleen geduldig zijn”, zei de Britse. „Ik leer te accepteren dat zoiets niet vanzelf gaat, maar met ups en downs.”

Raducanu nam na de US Open afscheid van haar coach Andrew Richardson. Ze is samen met haar familie op zoek naar een nieuwe, ervaren trainer, die ervoor kan zorgen dat ze vast onderdeel wordt van de wereldtop.

Carlsen en twee Nederlanders op schaaktoernooi Wijk aan Zee

11.57 uur: De Noorse topschaker Magnus Carlsen komt begin volgend jaar weer naar Wijk aan Zee voor Tata Steel Chess. De 30-jarige wereldkampioen voert het deelnemersveld aan dat dinsdag in IJmuiden werd gepresenteerd. Anish Giri en titelverdediger Jorden van Foreest zijn de Nederlandse deelnemers.

Toernooidirecteur Jeroen van den Berg presenteerde een veld van dertien grootmeesters. Met Carlsen en de Amerikaan Fabiano Caruana doen de nummers 1 en 2 van de wereldranglijst mee. Giri staat op de zevende plaats. De 27-jarige Giri deed in de voorbije jaren vaak mee om de eindzege in Wijk aan Zee, maar het lukte hem steeds niet om het toernooi te winnen.

Jorden van Foreest slaagde daar begin dit jaar wel in. De 22-jarige Van Foreest werd zo de eerste Nederlandse winnaar van het prestigieuze toernooi sinds Jan Timman in 1985. De 84e editie van Tata Steel Chess vindt plaats van 14 tot en met 30 januari 2022.

Britse regering wil Tourstart 2026

11.26 uur: De Britse regering wil de start van de Tour de France van 2026 naar Groot-Brittannië halen. Het ministerie van Financiën meldt de zogenoemde Grand Départ te willen koppelen aan etappes door Engeland, Wales en Schotland. Het idee is dat mensen in heel het land kosteloos topsport van dichtbij kunnen beleven, schreef het ministerie in een toelichting.

De Tour start volgend jaar in de Deense hoofdstad Kopenhagen, het jaar erop is Baskenland het decor voor de Grand Départ. Rotterdam en Den Haag willen gezamenlijk de Tour de France in 2024 of 2025 naar Nederland halen. De laatste keer dat de Franse rittenkoers in Groot-Brittannië begon, was in 2014 met Leeds als startplaats.

Het ministerie van Financiën stelt zo’n 40 miljoen pond (47,5 miljoen euro) beschikbaar om topsportevenementen binnen te halen. Naast de Tour wordt dat besteed aan het binnenhalen van het WK rugby voor vrouwen van 2025, terwijl een deel van het geld naar de campagne gaat om het WK voetbal in 2030 samen met Ierland te organiseren.

De aankondiging is onderdeel van het regeringsplan om de infrastructuur buiten Londen en het ’rijkere’ zuidoosten te versterken en het welzijn in andere delen van het land te bevorderen. 95 procent van de investering in de Tourstart moet terechtkomen buiten de welvarendste regio.

Chicago Bulls beleven beste seizoenstart in 25 jaar

07.45 uur: De basketballers van Chicago Bulls hebben hun vierde overwinning op rij geboekt in de NBA. De Bulls versloegen Toronto Raptors in Canada met 111-108 en behielden zo hun ongeslagen status in dit seizoen. Chicago Bulls beleeft de beste seizoenstart sinds 1996-1997, toen de ploeg onder aanvoering van Michael Jordan de NBA-titel prolongeerde.

DeMar DeRozan, oud-speler van de Raptors die in 2019 met de Canadese ploeg kampioen van de NBA werd, maakte de meeste punten voor de Bulls (26). „Deze start is geweldig, maar we moeten door. Er komen nog heel veel wedstrijden aan”, zei DeRozan. „We kopen hier niets voor.”

De huidige kampioen Milwaukee Bucks is ook goed aan het seizoen begonnen. De Bucks boekten tegen Indiana Pacers hun derde zege: 119-109. Giannis Antetokounmpo gooide 30 punten bij elkaar. De Bucks verloren sinds de start van het seizoen alleen van Miami Heat (95-137).

Jayson Tatum leidde Boston Celtics met 41 punten naar een overwinning op Charlotte Hornets: 140-129. De 23-jarige Amerikaan maakte onder meer zes driepunters en hij benutte al zijn vrije worpen.

Berrettini naar ATP Finals in Turijn

07.43 uur: De Italiaanse tennisser Matteo Berrettini heeft zich geplaatst voor de ATP Finals van volgende maand in Turijn. De 25-jarige Berrettini doet voor de tweede keer mee aan het eindejaarstoernooi voor de acht beste tennissers van het seizoen. Bij zijn debuut in 2019 bleef de Italiaan steken in de groepsfase.

Berrettini kreeg na zijn overwinning op de Australiër Alexei Popyrin in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Wenen te horen dat hij nu zeker is van deelname aan de ATP Finals. „Het hing al in de lucht, maar ik ben zo blij dat ik mag meedoen. Het is in Italië, ik kan niet wachten om daar te spelen”, zei de nummer 7 van de wereld, die dit seizoen de toernooien van Belgrado en Queen’s in Londen won.

Berrettini is na Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev en Andrej Roeblev de zesde tennisser die zich heeft geplaatst voor de ATP Finals (14-21 november). Casper Ruud, Hubert Hurkacz, Jannik Sinner en Cameron Norrie strijden om de resterende twee startbewijzen.