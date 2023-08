Zweden verslaat Japan en is halvefinalist op WK

In het eerste kwart gebeurde er weinig, maar na 25 minuten was er ineens een enorme kans voor Stina Blackstenius. De aanvalster leek niet door te hebben hoeveel tijd ze had en schoot ietwat gehaast naast. Een minuut of zeven later was het wel raak voor de Zweden. De bal bleef hangen in het Japanse s. trafschopgebied en na meerdere doelpogingen was het uiteindelijk Amanda Ilestedt die de bal hoog in het doel schoot. Het was voor de centrale verdediger alweer haar vierde doelpunt van dit WK.

Japan - dat dit toernooi tot dusver zoveel indruk maakte - had moeite met de Zweden en mocht blij zijn dat het niet met een grotere achterstand ging rusten. Ayaka Yamashita was daarin een belangrijke factor. De keepster wist met haar vingertoppen een schot van Kosovare Asllani op de paal te tikken.

Penalty’s

Alle mogelijke donderpreken van Japan ten spijt, ook na rust was Zweden beter en na een wat ongelukkige handsbal van Fuka Nagano ging de bal op de stip. Filippa Angeldal maakte vanaf elf meter geen fout en zorgde voor de 2-0.

Riko Ueki kreeg tien minuten voor tijd nog wel dé mogelijkheid om iets terug te doen, maar vanaf elf meter ramde ze het leer snoeihard tegen de lat. Het was overigens wederom een penalty die makkelijk gegeven was. Drie minuten voor tijd viel de aansluitingstreffer alsnog na een goal van Honoka Hayashi. Het werden voor Zweden daardoor nog hele spannende laatste minuten, maar de ploeg hield stand en mag zich opmaken voor een clash met Spanje.