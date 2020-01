Myron Boadu bejubelt zijn doelpunt. Ⓒ Hollandse Hoogte

HEERENVEEN - Hij stond voor zijn doen lang droog (twee wedstrijden), maar zaterdagavond in Friesland was het weer raak. Myron Boadu knalde AZ tegen Heerenveen naar de 1-2 zege, maar had daar ook weer veel kansen voor nodig.