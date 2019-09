Solide opening Luiten na sterke comeback

De tweevoudig winnaar kende wel een lastig begin in zijn thuistoernooi. Halverwege noteerde Luiten al drie bogeys en nog geen birdies. In zijn laatste 9 holes sloeg hij alsnog 6 birdies. Die ‘birdieregen’ leverde een score op van 69 slagen, 3 onder par, en betekende de gedeelde twaalfde positie in de tussenstand. In dezelfde flight liep de Spaanse topper Sergio Garcia mee. Hij noteerde -4.

Luiten raakt overigens een toeschouwer. De bal ketste hard op de onderrug van de man, die meteen ineenkromp van de pijn. Hij liep geen ernstig letsel op, wel een flinke rode plek. Het gebeurde op de achttiende hole, de negende die Luiten afwerkte (hij is begonnen op de tiende).

Vanaf de tee sloeg de 33-jarige Bleiswijker de bal zo ver mogelijk weg, maar de bal zeilde naar het hoge gras aan de rand van de baan waar de toeschouwer stond. Luiten sprak de man even en vervolgde daarna zijn ronde.

