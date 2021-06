Hockeylegende Teun de Nooijer stapelverliefd op ’tegenstander’ Duitsland

Teun de Nooijer werd lekker gemaakt door een appje vanuit Duitsland. Ⓒ René Bouwman

De Duitse hockeysters kruisen zondag in de finale van het EK in Amstelveen de degens met Nederland, de onbetwiste nummer 1 van de wereld. Teun de Nooijer, de grootste Oranje-hockeyer aller tijden, is op de Europese titelstrijd in zijn eigen achtertuin assistent-bondscoach van Die Danas.