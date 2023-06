De schoonheidsprijs is voor Peter Bosz onvoldoende bij PSV

Bosz maakte zes jaar geleden furore als trainer van Ajax, waarmee hij de Europa League-finale bereikte. Daarna werkte hij met wisselend succes in het buitenland bij Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Olympique Lyon.

Allemaal kloppen

Waar Bosz eerder deze zomer nog bedankte toen FC Twente interesse toonde, hapte hij wel toe op basis van het plaatje dat PSV schetste. „PSV is een van de topclubs van Nederland, dus je bent blij als die belangstelling toont. Wat voor mij heel belangrijk was, was de warmte die ik vanaf het eerste moment voelde. Dat ze aangaven dat ze echt voor mij wilden gaan. Dat vertrouwen vond ik heel belangrijk. Vervolgens gaat het er wel om dat je denkt dat je met jouw manier van voetballen en deze selectie of eventueel wat aanvullingen succesvol kunt zijn. Dan moet het allemaal kloppen.”

Voor de leiding van PSV was van meet af aan duidelijk wie de opvolger van de opgestapte Ruud van Nistelrooy moest worden. „Het was vrij makkelijk om een keuze te maken in de manier waarop we verder wilden gaan met PSV”, aldus technisch directeur Earnest Stewart. „Peter Bosz stond op nummer 1 en was de enige optie voor ons. Als je dan Bosz als gedroomde kandidaat kunt binnenhalen, is dat heel fijn. In het verleden heeft hij heel wat laten zien bij de clubs waar hij heeft gewerkt.”

"Ik voelde warmte vanaf eerste moment"

Bosz heeft de reputatie een trainer te zijn die zijn teams mooi voetbal laat spelen, maar heeft geen rijkelijk gevulde erelijst. Met de amateurs van AGOVV werd hij landskampioen en met Heracles Almelo kampioen van de Keuken Kampioen Divisie, maar meer zilverwerk heeft hij niet in de prijzenkast staan.

Die reputatie schrikte PSV niet af, geeft Stewart aan. „Bosz staat bekend om een bepaalde speelwijze, die aanvallend en attractief is. Maar voorop staat winnen. Kampioen worden is iets wat hij aan het najagen is en wat ook wij weer willen bereiken.”

De schoonheidsprijs is bij PSV niet voldoende voor hem, benadrukte Bosz, en dat was ook een van de redenen waarom het nogal wat voeten in de aarde had voordat na het eerste contact de deal gesloten kon worden. In uitgebreide sessies met algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Stewart werden de mogelijkheden en onmogelijkheden besproken om komend seizoen tot succes te komen.

Mogelijkheden zien

„Ik snap heel goed dat ik me uiteindelijk zal moeten aanpassen aan de club en de spelersgroep die ik heb”, aldus Bosz. „Maar ik heb wel een bepaalde manier van spelen voor ogen. Dat moet kloppen. Dat moet goed voelen. Er is blijdschap dat PSV je benadert, maar je moet ook mogelijkheden zien om met deze groep en de spelers waarmee we die gaan aanvullen succesvol te zijn. Dat heeft me uiteindelijk doen besluiten om ja te zeggen.”

Eén van de spelers waar Bosz graag mee gaat werken, is spits Ricardo Pepi, die er afgelopen seizoen bij hekkensluiter FC Groningen dertien in schopte. PSV probeert met het Duitse FC Augsburg een akkoord te bereiken over het aankopen van de spits, aan wie een fors prijskaartje hangt. Ook Stijn Spierings, die transfervrij is na zijn periode bij FC Toulouse, staat op de nominatie om PSV te versterken.