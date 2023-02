Antman voorkomt met volley negatief clubrecord voor FC Groningen

FC Groningen keek lang tegen een achterstand aan, nadat de gasten via Sem Steijn razendsnel op voorsprong waren gekomen. Maar een geweldige volley van de Finse debutant en invaller Oliver Antman, koud in de ploeg, zorgde voor gerechtigheid in de Euroborg. Als FC Groningen de rest van het seizoen speelt zoals het tegen de Tukkers deed, dan is de strijd tegen degradatie nog lang niet verloren.

Antman was niet de enige (opvallende) debutant aan Groningse zijde. De passie van basiskant en ex-Feyenoorder Elvis Manu werkte aanstekelijk en liet zijn medespelers geloven dat er wat te halen viel tegen de nummer vijf van de Eredivisie. Manu voetbalde én schaafde dat het een lieve lust was.

Sem Steijn

FC Twente kende in het hoge noorden een droomstart. Na vier minuten lag de bal al in het mandje: Vaclav Cerny brak door op rechts, Ricky van Wolfswinkel stapte over de bal heen en Sem Steijn schoof de bal keurig in de lange hoek: 0-1. Het was de vijfde seizoentreffer voor de zoon van trainer Maurice Steijn, die in de Groene Kathedraal de voorkeur had gekregen boven Michel Vlap.

Vreugde bij FC Twente na de 1-0. Ⓒ ANP/HH

Er ontspon zich in de Euroborg vervolgens een alleraardigst duel. Het veldspel van FC Twente was beter verzorgd en leverde de Tukkers een optisch overwicht op, maar de thuisclub liet zich met gevaarlijke counters evenmin onbetuigd. FC Groningen had na een klein half uur dodelijker moeten zijn in de afronding na een slippertje van Mees Hilgers. Ricardo Pepi bracht Daleho Irandust in stelling, maar de Zweed stuitte van dichtbij op Lars Unnerstall.

Unnerstall

De Duitse doelman stak weer eens in bloedvorm en ranselde later in de eerste helft ook nog een schot van Elvis Manu uit de linkerhoek, nadat een ingooi van

Brentford-huurling Mads Bech Sörensen voor paniek in de Twentse tent had gezorgd. Unnerstall redde ook nog op een hard schot van de bedrijvige Tomas Suslov, de Slowaak die zich vorige week in Leeuwarden een slechte verliezer toonde door matchwinner Daniël van Kaam in de catacomben een enorme duw te geven.

Een opvallend moment in de eerste helft was nog het geruzie tussen de Twente-spelers Cerny en Robin Pröpper, nadat de captain van de gasten had bepaald dat niet de Tsjech, maar de jonge Steijn een vrije trap mocht nemen. Michal Sadilek was toen al geblesseerd afgehaakt, nadat hij eerder in botsing was gekomen met de Groningse debutant Manu.

Twente-keeper Lars Unnerstall brengt redding. Daleho Irandust van FC Groningen heeft het nakijken. Ⓒ ANP/HH

Fins buskruit

De Groningers hadden moed geput uit de goede eerste helft en startten furieus in het tweede bedrijf, maar doelpunten leverde het aanstekelijke spel van de thuisclub lange tijd niet op. Totdat Oliver Antman zijn eerste minuten in het shirt van zijn nieuwe werkgever mocht maken en bij zijn tweede balcontact Unnerstall met een daverende poeier kansloos liet. Tegen zoveel Fins buskruit was zelfs de Duitser niet opgewassen.

Na de Grote Wissel Show gingen beide clubs nog voor de winst, maar het bleef 1-1. De spelers van de thuisclub werden getrakteerd op een ovationeel applaus, voor FC Twente betekende het de derde puntendeling op rij. In de blessuretijd was er nog een naar incident, nadat Mads Bech Sörensen na een kopduel verkeerd op zijn arm viel. De Deen liet zich gelijk wisselen, naar alle waarschijnlijk met een gebroken arm.