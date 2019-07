Wimbledon krijgt gewenste clash

Nadal leidt in de onderlinge duels met 24-15, maar hij speelt liever op gravel dan op gras. Begin juni speelden ze hun 39e partij in de halve finales van Roland Garros. Nadal was in Parijs als gravelspecialist de duidelijke winnaar in drie sets.

Federer wist woensdag voor de dertiende keer de laatste vier te bereiken op Wimbledon. De als tweede geplaatste Zwitser rekende in vier sets af met de Japanner Kei Nishikori, de nummer zeven van de wereld: 4-6 6-1 6-4 6-4.

Federer is achtvoudig kampioen op Wimbledon.

Roger Federer veegt zijn neus even af in zijn partij tegen Kei Nishikori. Ⓒ AFP

Nadal wist de Amerikaan Sam Querrey te bedwingen. De als derde geplaatste Spanjaard had drie sets nodig: 7-5 6-2 6-2.

De als derde geplaatste Spanjaard had nog iets goed te maken tegen Querrey. In de laatste ontmoeting, in de finale van het hardcourttoernooi in Acapulco in 2017, verloor Nadal in twee sets van de inwoner van Las Vegas. De stand in de onderlinge duels is nu 5-1.

Querrey was met een verrassing begonnen aan Wimbledon. Hij versloeg in de eerste ronde de als vijfde geplaatste Oostenrijker Dominic Thiem. Daarna won hij ook van de Rus Andrei Roeblev, de Australiër John Millman en de Amerikaan Tennys Sandgren. Tegen Nadal (33) kon hij echter niet op. De tweevoudige kampioen haalde voor de zevende keer de laatste vier in Londen.

Rafael Nadal was in drie sets klaar met Sam Querrey Ⓒ AFP