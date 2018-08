Ziyech plaagt plaaggeest Ajax

Een dag na het eerste duel tussen Standard Luik en de Amsterdammers liep de Spaanse-Marokkaanse Belg, die de 1-2 maakte, de Ajax-middenvelder tegen het lijf op het trainingscomplex van de Belgische club.

Ajax werkte daar een training af. Voor de twee was het ook een kans om even rustig bij te praten. Ook de wedstrijd op Sclessin kwam ter sprake. De 29-jarige Carcela liep tijdens het duel een blessure aan zijn neus op. Ondanks de pijn speelde hij door.

Ziyech had een dag na de wedstrijd dikke pret om de jaap op de neus van zijn concullega. „Wat is er met je neus?”, vroeg hij in een video op Instagram als plaagstootje aan Carcela. „Hij is gebroken. Komt door een van jullie spelers”, reageerde de Standard-speler met een brede lach.

De Rouches knokten zich dinsdag na een 0-2 achterstand knap terug, waardoor het duel uiteindelijk in 2-2 eindigde. Volgende week is de return in de Johan Cruijff ArenA.