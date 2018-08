Sky houdt recidivist binnenboord

In 2017 schorste Team Sky hem reeds voor zes weken nadat hij na afloop van de derde etappe van de Ronde van Romandië racistische uitlatingen had gedaan richting de Fransman Kévin Reza van FDJ.

Naast een schorsing van zes weken moest Moscon van Team Sky ook een anti-racismecursus gaan volgen. Sky waarschuwde Moscon: dit was de laatste keer, anders zou zijn contract ontbonden worden.

Excuses

Maar niets is minder waar, want de Italiaan wordt door de UCI ’slechts’ voor vijf weken geschorst na zijn vergrijp in de Tour, weet CyclingNews. Hierdoor zou hij op het WK op de weg in Innsbruck (eind september) terug kunnen keren.

Sky heeft besloten om zijn contract toch niet te ontbinden en vindt de straf van de UCI blijkbaar genoeg. Ze willen de 24-jarige Italiaanse renner helpen met training en professionele hulp. Ook de Italiaanse wielerbond heeft zijn steun uitgesproken. Moscon is ook opgenomen in de WK-selectie, in ieder geval voor het tijdrijden. Hij is dan ook de huidge Italiaans kampioen.

Na het incident in de Tour, bood Moscon in een video zijn excuses voor zijn gedrag aan. Zowel Geraint Thomas als Chris Froome had kritiek op de actie van Moscon, aangezien zij een belangrijke knecht kwijtraakten.