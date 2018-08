’Talentvolle Kluivert heeft nog even tijd nodig’

„Justin heeft veel talent, maar heeft ook nog even tijd nodig om te wennen aan het systeem en zijn nieuwe omgeving”, aldus Di Francesco, die duidelijk voorzichtig wil omspringen met de van Ajax overgenomen buitenspeler.

AS Roma besloot de International Champions Cup in de VS dinsdag met een 2-1 nederlaag tegen Real Madrid. Kluivert mocht direct na de rust invallen. Kevin Strootman kwam - samen met Rick Karsdorp - na ruim een uur spelen binnen de lijnen en maakte het enige doelpunt voor de Italianen.

Eusebio Di Francesco leidt een training van AS Roma in Amerika. Ⓒ EPA

„Ik heb precies in mijn hoofd zitten welke spelers in welke wedstrijd in de basis zullen staan. We spelen veel wedstrijden en je hebt voor elke positie meerdere spelers nodig. Hopelijk heb ik 22 of 23 spelers op wie ik kan rekenen.”

Di Francesco wilde niet te zwaar tillen aan het resultaat tegen Real. „Er zijn veel zaken die beter moeten, maar we speelden tegen een fantastisch team. Misschien wel de beste van de wereld.”

„We zitten op dit moment nog niet op honderd procent, maar dat is niet erg. Als het seizoen daadwerkelijk van start gaat, moeten we er staan. We hebben de afgelopen weken hard gewerkt en dat voelen de spelers nu ook in hun benen. Het was een lang trainingskamp, met veel reizen, maar we hebben er alles aan gedaan om iedereen fit te krijgen voor de eerste wedstrijd van het seizoen. Ik denk dat we met een goed gevoel kunnen terugblikken op de voorbereiding.”

100 Miljoen euro

AS Roma, dat ruim 100 miljoen euro in nieuwe spelers investeerde, begint het seizoen op 19 augustus met een uitduel met Torino. Kluivert (17,25 miljoen euro) kostte de clubleiding van de Giallorossi - op Javier Pastore (24,7) na - het meeste geld.