Wielerbabe grapt over ’naakte’ Van Emden

„Jammer Jos van Emden, had ik nét een grote en superscherpe televisie opgehangen!”, grapte Moonen via Twitter, bij een foto van haar nieuwe beeldbuis, met daarop in beeld de start van Van Emden. De Nederlander zat niet naakt op de fiets, maar ’gewoon’ in een oranje tricot.

Van Emden had een dag eerder aandacht gevraagd voor het feit dat zijn koffer nog steeds niet in Glasgow was aangekomen. „Helaas moet ik het EK tijdrijden van morgen naakt afwerken”, stelde hij.

Jos van Emden in actie tijdens het EK tijdrijden. Ⓒ EPA

„Want niemand schijnt te weten waar mijn koffer is gebleven. Na dertig uur is er nog steeds geen nieuws. De klok tikt en iedereen wijst naar elkaar”, aldus Van Emden, die klaarblijkelijk op tijd hulp had gekregen, zo bleek woensdag.

Dylan van Baarle is in Glasgow de tweede Nederlandse afgevaardigde op het EK tijdrijden. De Belg Victor Campenaerts verschijnt als titelverdedediger aan de start. Eerder op de dag hielden de Nederlandse dames flink huis tijdens de vrouwenwedstrijd.

